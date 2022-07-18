Україна закінчила виступ на Всесвітніх іграх-2022 у топ-3 медального заліку
В американському Бірмінгемі завершились змагання на Всесвітніх іграх-2022. Україна завоювала 45 нагород та посіла третю позицію в медальному заліку турніру.
Найкращий виступ України
Продовж 10 днів на турнірі розіграли 223 комплектів медалей, а усього на подіум підіймалися спортсмени з 73-х різних країн. Понад 100 атлетів представляло національну команду України, пише 24 канал.
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На цих Іграх "синьо-жовті" показали найкращий виступ у своїй історії на цих змаганнях.
На Всесвітніх іграх-2022 Україна завоювала 45 медалей, з яких одразу 16 золотих та фінішувала на третьому місці у медальному заліку. Усі ці показники – найкращі для України.
Рекорди "синьо-жовтих"
- Україна вперше закінчила виступ у топ-3 медального заліку. До цього найкращим показником було 5-те місце.
- Рекорд за медалями – 45 нагород виграли українці, попередній рекорд – 29.
- Також національна команда здобула рекордну кількість "золота" – 16 медалей, попередній рекорд – 10.
- До того ж Україна фінішувала на третьому місці за кількістю виграних медалей – 45, більше лише Італії – 49 та Німеччини – 47.
Медальний залік топ-5
1. Німеччина – 47 (24 золоті медалі + 7 срібних + 16 бронзових)
2. США – 44 (16+18+10)
3. Україна – 45 (16+12+17)
4. Італія – 49 (13+24+12)
5. Франція – 42 (11+15+16)
Призери Всесвітніх ігор-2022:
- "золото": Софія Гречко (підводне плавання), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Володимир Рисієв (паверліфтинг), Світлана Яромка (сумо), Важа Даіаурі (сумо), Іванна Березовська (сумо), Олексій Бичков (паверліфтинг), Богдан Колмаков (паркур), Вікторія Козловська / Таїсія Марченко (спортивна акробатика), Богдан Мочульський (джиу-джитсу), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Пограничний / Данило Стецюк (спортивна акробатика), Ігор Любченко (муай-тай), Олег Приймачов (муай-тай), Анастасія Кулініч (муай-тай)
- "срібло": Станіслав Горуна (карате), Софія Гречко (підводне плавання), Микола Баранник (паверліфтинг), Іванна Березовська (сумо), Демід Караченко (сумо), Карина Колесник (сумо), Аліна Крисько (ушу), Орфан Сананзаде (кікбоксинг), Віталій Дубина (кікбоксинг), Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдана Голуб (джиу-джитсу), Олександр Єфіменко (муай-тай)
- "бронза": Анастасія Дерев'янко (паверліфтинг), Лариса Соловйова (паверліфтинг), Святослав Семикрас (сумо), Данило Ковальов (паверліфтинг), Анастасія Антоняк (підводне плавання), Тетяна Мельник (паверліфтинг), Олександр Вересюк (сумо), Світлана Яромка (сумо), Роман Рева (ушу), Вікторія Онопрієнко (художня гімнастика), Дарина Іванова (кікбоксинг), Аліна Мартинюк (кікбоксинг), Роман Щербатюк (кікбоксинг), Ярослав Ткач (спортивне скелелазіння), жіноча команда (спортивна акробатика), Владислав Микитась (муай-тай), чоловіча команда (спортивна акробатика)