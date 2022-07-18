Україна закінчила виступ на Всесвітніх іграх-2022 у топ-3 медального заліку

В американському Бірмінгемі завершились змагання на Всесвітніх іграх-2022. Україна завоювала 45 нагород та посіла третю позицію в медальному заліку турніру.

Найкращий виступ України

Продовж 10 днів на турнірі розіграли 223 комплектів медалей, а усього на подіум підіймалися спортсмени з 73-х різних країн. Понад 100 атлетів представляло національну команду України, пише 24 канал.

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На цих Іграх "синьо-жовті" показали найкращий виступ у своїй історії на цих змаганнях.

На Всесвітніх іграх-2022 Україна завоювала 45 медалей, з яких одразу 16 золотих та фінішувала на третьому місці у медальному заліку. Усі ці показники – найкращі для України.

Рекорди "синьо-жовтих"

Україна вперше закінчила виступ у топ-3 медального заліку. До цього найкращим показником було 5-те місце.

Рекорд за медалями – 45 нагород виграли українці, попередній рекорд – 29.

Також національна команда здобула рекордну кількість "золота" – 16 медалей, попередній рекорд – 10.

До того ж Україна фінішувала на третьому місці за кількістю виграних медалей – 45, більше лише Італії – 49 та Німеччини – 47.

Медальний залік топ-5

1. Німеччина – 47 (24 золоті медалі + 7 срібних + 16 бронзових)

2. США – 44 (16+18+10)

3. Україна – 45 (16+12+17)

4. Італія – 49 (13+24+12)

5. Франція – 42 (11+15+16)

Призери Всесвітніх ігор-2022: