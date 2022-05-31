Все покаже матч із Шотландією, – Яремчук про готовність збірної до боротьби за ЧС-2022

Один день залишився до важливої гри збірної України проти Шотландії. Нападник команди Роман Яремчук розповів про готовність "синьо-жовтих" до плей-офф відбору ЧС-2022.

Яремчук: Пацани всі готові

Український форвард Бенфіки впевнений, що футболісти підійшли у хорошій формі до гри проти Шотландії. "Синьо-жовті" тримали форму за рахунок контрольних спарингів та благодійних матчів у своїх клубах.

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"Свій стан нормально оцінюю. Останній матч у нас був проти Емполі, нормально себе відчуваю. У мене був ігровий час в клубі, були ігрові хвилини. Інколи грав зі старту, інколи виходив на останні 30 хвилин", – розповів Яремчук.

14 травня Яремчук прибув у розташування "синьо-жовтих", які проводили свою підготовку у Словенії. Роман був одним із перших серед футболістів-легіонерів, які приїхали у збірну. Форвард встиг відзначитись голом у воротах італійського Емполі. Ця гра закінчилась впевнено перемогою України – 1:3. Додамо, що збірна підчас підготовки не зазнала жодної поразки у трьох зіграних поєдинках.

У сезоні-2021/2022 нападник провів за Бенфіку 43 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 9 голів та зробив 6 результативних передач.

"Орли" за підсумками чемпіонаті Португалії замкнули трійку лідерів, поступившись лише Порту та Спортингу.

"Зараз можемо гадати, готові ми чи ні"

Роман додав, що лише поєдинок проти Шотландії покаже, чи підійшла збірна до поєдинку у повній бойовій готовності.

Гравці Динамо та Шахтаря грали виставкові матчі проти досить цікавих суперників, пройшли хороші збори. Наскільки я знаю, у Луческу збори досить важкі. Пацани всі готові. На датчиках вони пробігають досить багато. Зараз можемо гадати, готові ми чи ні. Але все покаже матч із Шотландією,

– відповів форвард лісабонського клубу.

Яремчук вже з національною командою прибув у Глазго, де зіграє у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. "Синьо-жовтим" потрібно лише перемагати, щоб продовжити свою боротьбу за путівку у Катар. У разі звитяги підопічні Олександра Петракова зустрінуться з Уельсом (5 червня).

Нагадаємо, що поєдинок повинен був відбутись ще наприкінці березня. Але був перенесений на більш пізню дату через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого.

. Роман Яремчук за свою кар'єру вже провів 36 матчів у футболці збірної України, за яку забив 12 м'ячів.