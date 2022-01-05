Все можливо: у Шахтарі оцінили шанси Срни стати головним тренером клубу

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думкою про можливість, що директор з футболу Дарійо Срна очолить "гірників" у майбутньому.

В інтерв'ю пресслужбі Шахтаря Палкін розповів, що Срні подобається його нинішня робота в клубі і поки що не було розмов про його тренерські амбіції.

До слова Брентфорд не полишає спроб підписати Мудрика, дві попередні пропозиції Шахтар відхилив

"Тут все залежить від Дарійо. Якщо в нього буде бажання і ситуація складеться певним чином, то, ясна річ, все можливо, головне – бажання", – сказав Палкін.

Кар'єра Срни у Шахтарі

За плечима Срни 15 сезонів у складі Шахтаря, 536 матчів (рекорд клубу), 49 голів і 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 суперкубків України. Свій багатий футбольний досвід він може використовувати, допомагаючи молодим гравцям домагатися успіхів з клубом.

У 2019 році Срна завершив ігрову кар'єру (останнім його клубом був Кальярі) і отримв керівну посаду в Шахтарі.

На даний момент головним тренером Шахтаря є Роберто Де Дзербі, який очолив "гірників" у травні 2021 році і розпочав свою роботу в клубі з початку нвоого сезону.