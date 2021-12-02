Все могло закінчитись трагедією: матч Челсі був перерваний через серцевий напад у фаната

Матч Вотфорд – Челсі був перерваний через проблеми зі здоров'ям в одного з уболівальників. На щастя, медики спрацювали відмінно.

Захисник Челсі герой епізоду

Нічого не віщувало біди, але на 15-й хвилині матчу одному з глядачів на трибунах "Вікерейдж Роуд" стало погано. Першим, хто це помітив став оборонець Челсі Маркос Алонсо.

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Футболіст побачив дивну поведінку фанатів, які сигналізували арбітру зупинити гру. Алонсо підбіг до судді та вказав на трибуни, де стався жахливий випадок.

Відразу після цього медики, які чергували на арені, кинулись на допомогу. Також до них підбігли клубні медики Челсі та Вотфорда. Усі кинулись, щоб врятувати життя одного з фанатів.

Рятували життя усім стадіоном

У той момент гравці схопились за голову. Згодом головний арбітр матчу вказав гравця покинути футбольне поле. Поєдинок був перерваний. Зустріч відновилась тільки після того, як уболівальнику надали усю необхідну допомогу. Глядача вивезли з трибун на ношах. На щастя, завдяки швидкій реакції медиків та гравцю Челсі фанату вдалось врятувати життя.



Серцевий напад у фаната / Фото Getty Images

Зворушливий момент стався, коли потерпілого вивозили зі стадіону під шалені овації інших уболівальників. Глядачі підтримали чоловіка.

Алонсо став одним із героїв цього інциденту. Протистояння було відновлене після 30 хвилин паузи. На момент перерви рахунок у матчі не було відкрито.

Всі наші думки про уболівальника, у якого стався серцевий напад. Його стан стабільний. Дякуємо медичному персоналу, гравцям та фанатам за оперативну реакцію,

– йдеться у повідомленні у твітері Вотфорда.

Челсі вирвав перемогу

Ще у першому таймі Вотфорд та Челсі забили по одному голу та пішли на перерву на рівного рахунку 1:1. Після екватора другої 45-хвилинки вперед вийшли гості – за Челсі забив Зієх та приніс "аристократам" перемогу – 1:2. Відзначимо, що єдиний гол у складі господарів забив ексгравець Зорі Еммануель Денніс.

Челсі завдяки звитязі продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ – 33 очки. Лондонський клуб випереджає найближчого конкурента, яким є Манчестер Сіті, лише на один бал.

Вотфорд із 13 пунктами перебуває поблизу зони вильоту – 17 місце серед 20 клубів.

Відеоогляд матчу Вотфорд – Челсі