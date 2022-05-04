Впало п'ять бомб, коли я був на базі Дніпра-1, – Йовічевіч про перший день війни

Тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч розповів про перший день війни. Він разом з дружиною був на базі клубу.

Йовічевіч: Був такий шок, що я не знав, що робити

За словами хорватського фахівця, у перший день повномасштабної війни він був в Україні. Тренер перебував на базі клубу.

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Зранку 24 лютого він нарахував 5 бомб, які влучили недалеко від спортивного комплексу.

Це був шок для всіх нас. Перші бомби 24 числа – це був шок для всіх. Я рахував, біля бази Дніпра-1 впало п’ять бомб. Кожна була все ближче і ближче. Був такий шок, що я не знав, що робити, у якому напрямі рухатися – чи йти в підвал, чи куди піти, що взяти з собою. Це моменти, коли мусиш швидко думати,

– зазначив Йовічевіч.

Тренер був на території комплексу разом зі своєю дружиною. Вони переховувалися в підвалі неподалік.

"Я був сам на базі. Багато футболістів мають свої квартири. А я, як тренер, люблю базу. Я сам застряг там разом з жінкою, яка працює на ресепшені внизу. І потім побачив багато дітей з академії, які зустрілись на вулиці і скупчилися в підвалі, який був поруч", – додав фахівець.

Хорватський тренер очолює Дніпро-1 з 2020 року. Він провів на чолі Дніпра-1 вже 46 матчів. Першу частину сезону-2021/2022 підопічні Йовічевіча закінчили на третьому місці у таблиці УПЛ.

Раніше спеціаліст наголошував, що хоче залишитися на чолі тренера Дніпра-1. За його словами, він відкинув привабливі пропозиції від інших клубів.