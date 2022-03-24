"Впало декілька авіабомб": окупанти повністю зруйнували тренувальні поля Маріуполя

Російська орда з кожним днем стирає Маріуполь з карти України. Це місто отримує найбільший удар від початку повномасштабної війни.

Остап Маркевич: Дуже складна та плачевна ситуація

Маріуполь до 24 лютого та після майже не впізнати – зруйнована інфраструктура, будівлі, тисячі смертей. Близько 80% міста зруйновано. "Військовим об'єктом" для рашистів стала навіть тренувальна база футбольного клубу Маріуполь.

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Головний тренер команди Остап Маркевич розповів про жахливі руйнування тренувальних полів. За його словами, росіяни з неймовірною силою закидають місто з повітря – кожні 7 – 10 хвилин на місто падає авіабомба.

У Маріуполі зараз дуже складна та плачевна ситуація. На наші тренувальні поля впало декілька авіабомб, тому вони майже повністю зруйновані,

– сказав Маркевич-молодший.

"Довгий час ми не мали можливості зв’язатися з людьми звідти"

Наставник "азовців" також розповів про зв'язок із футболістами. Остап Маркевич зізнався, що довгий час не було можливості зв'язатись із людьми з Маріуполя через те, що не було зв'язку. Ще декілька друзів та знайомих спеціаліста не змогли виїхати із блокадного Маріуполя.

"Також складно і більшості гравцям, тому що довгий час ми не мали можливості зв’язатися з людьми звідти, адже не було зв’язку. Це, звичайно, дуже сильно нас непокоїло, тому що багато друзів і близьких людей залишилися там. Зараз вже більшість з них виїхали, однак залишаються люди, які кожного дня під обстрілами, кожних 7 – 10 хвилин на місто падає авіабомба", – розповів тренер.

Нагадаємо, що за 18 турів Маріуполь здобув лише 8 очок та замикав турнірну таблицю УПЛ.