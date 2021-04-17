Ворскла розгромила Зорю, Кулач оформив хет-трик: відео

Полтавська Ворскла на своєму полі в суботу, 17 квітня, розгромила луганську Зорю. Ще в першому таймі полтавчани забили тричі, а Кулач до кінця матчі оформив хет-трик.

Ворскла – Зоря 4:2

Голи: Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 – Тілль, 78 (авт), Фаворов, 90+2

Ворскла приголомшила суперників голом мало не першим ударом в площину воріт. Хомченовський, який вийшов на позиції лівого захисника, не зумів у підкаті вибити м'яч у Якубу. Півзахисник вийшов на вільний простір, після чого віддав пас на Степанюка. А вже той пробив по воротах.

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Ворскла в першому таймі відзначилася тим, що всі свої удари завдавали прицільні: сім ударів по воротах – сім у площину воріт. Зоря такою влучністю відповісти не зуміла. А можливість зрівняти рахунок втратив Аллах'яр. Він отримав пас у штрафний, але Різник вчасно вийшов на перехоплення, кинувшись в ноги супернику. Іранський нападник впав на газон, але повтор показав, що порушення правил не було – голкіпер першим був на м'ячі.

А далі у грі був бенефіс Кулача та помилки захисників Зорі. Всередині першого тайму це призвело до того, що Кулач отримав пас поміж суперників та вдало реалізував епізод.

За хвилину Степанюк міг забивати другий гол, але Васіл двічі впорався з його ударами. У відповідь Шахаб змарнував нагоду забити. Цього разу Різник відбив м'яч головою.

Третій гол у цьому матчі знову показав проблеми Зорі. Іванісеня помилився на своїй половині поля – м'яч влучив у Степанюка, і він в дотик вивів Кулача на ударну позицію. Форвард свій момент використав сповна.

Наприкінці першого тайму Ворскла могла забивати ще двічі. Спочатку Тілль небезпечно пробив зі штрафного (Васіл відбив), а потім Кулач пробивав, але після рикошету голкіпер впорався.

Відео найкращих моментів першого тайму матчі Ворскла – Зоря

Та все ж Кулач свій третій гол у матчі забив. На початку другого тайму Зоря отримала право на стандарт на чужій половині поля. Але низка помилок призвело до того, що полтавчани втекли в контратаку. І Кулач таки забив.

Після цього в матчі кількість моментів впала. Ворскла не спішила йти вперед, а Зорі мало що вдавалося. Хоча двічі команда таки забила. Сталося це після того, як на поле вийшов Гладкий. Саме він міг скоротити відставання. Але м'яч після його удару у власні ворота відправив Тілль – це записали як автогол гравця Ворскли.

Ворскла забила і п'ятий гол. Кравчук, який вийшов на заміну, забив у порожні ворота. Але після перегляду VAR, арбітр не зарахував взяття воріт.

А вже у компенсований арбітром час Фаворов відзначився у ворота Ворскли. Він головою відправив м'яч у ворота Різника.

Ворскла перемагає та підіймається на четверте місце в турнірній таблиці. Відставання від третьої Зорі скоротилося до одного очка (правда в Зорі ще матч в запасі).

Кулач виходить на перше місце в списку бомбардирів. У його активі – 13 влчних ударів.