Початок виходу з кризи: Ворскла здобула першу перемогу в УПЛ, попри дикий привоз – відео

Команда Віктора Скрипника перервала серію з трьох поразок поспіль на старті сезону. "Зелено-білі" змогли взяти три очки в Рівному.

Верес – Ворскла 1:2

Голи: Шарай, 20 – Кучеров, 6 (автогол), Юрченко, 18.

В чемпіонаті України 2023-2024 проходять матчі 4 туру УПЛ. У першій грі суботи в Рівному зійшлись аутсайдери турнірної таблиці – Верес приймав Ворсклу, пише 24 канал.

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До звітного матчу команди на двох заробили лише один бал, але завдяки нічиїй Вереса із Шахтарем. Ворскла ж окрім двох поразок в УПЛ ще і встигла вилетіти в Лізі конференцій від грузинської Діли.

Перший тайм видався веселим, команди забили на двох тричі. Попри те, що Верес виглядав трохи гострішим, перший гол він забив у свої ворота. Після прострілу з флангу Кучеров невдало підставився під м'яч та доправив його у ствір своїх воріт.

Вже в середині першого тайму Ворскла змогла забити своїми силами. Паст парирував дальній постріл Скляра, але першим на добиванні був Юрченко. Однак вже за дві хвилини гості наварили собі самі та дали Вересу забити дуже кумедний гол.

Як забивав Шарай:

Після цього команди заспокоїлись і стали частіше фолити, ніж створювати моменти – шість жовтих карток та вилучення Марусича. Верес все ж забив вдруге, але гол був скасований через офсайд у Гайдучика.

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Таким чином, Ворскла здобуває перемогу в Рівному та набирає перші очки у турнірну таблицю. Верес же опускається на 14 сходинку. За тиждень полтавці прийматимуть Чорноморець, тоді як "червоно-чорні" відпочиватимуть через перенесення матчу з Динамо.