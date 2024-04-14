Шахтар мчить до чемпіонства: "гірники" завдяки голу Сікана в меншості обіграли Ворсклу

Недільну програму 24-го туру УПЛ відкрив матч у Полтаві, де місцева Ворскла приймала Шахтар. Команда Маріно Пушича здобула дев'яту поспіль перемогу.

Ворскла – Шахтар 0:1

Гол: Сікан, 22

Вилучення: Зубков, 56

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич у стартовому складі випустив лише одного бразильця – вінгера Кевіна. Саме він створив момент на 22-й хвилині матчу, інформує 24 Канал.

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Репетиція фіналу Кубка України

21-річний футболіст здійснив стрімкий прорив лівим флангом, який завершив прострільною передачею у штрафний майданчик. Удар Зубкова голкіпер "ворсклян" Ісенко парирував, але на добиванні Сікан відправив м'яч до сітки воріт.

Відео голу Сікана

На початку другого тайму арбітр за грубу гру вилучив Зубкова. Вінгер хотів добити м'яч, але влучив у голову Ісенка.

Після цього господарі поля перехопили ініціативу. Однак "гірники" зуміли зберегти переможний рахунок до фінального свистка.

У підсумку арбітр зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря 1:0.

Турнірне становище

Шахтар закріпив лідерство в чемпіонаті. Після 22-х зіграних матчів "гірники" випереджають Динамо і Кривбас на чотири бали.

Ворскла залишилася на сьомому місці. У команди Сергія Долганського 30 очок у 24 матчах.

Суперники ще зіграють між собою в нинішньому сезоні. Шахтар та Ворскла зустрінуться 15 травня у фіналі Кубка України.

Відеоогляд матчу Ворскла – Шахтар