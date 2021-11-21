Ворскла розтрощила Маріуполь, який догравав матч у меншості: відео 6 голів

Полтавська Ворскла перемогла Маріуполь у рамках 15-го туру чемпіонату України. Команди зустрілися 21-го листопада на полі полтавської команди.

Ворскла – Маріуполь 5:1

Голи: Тіль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 82 – Топалов, 61

Вилучення: Петерман, 60 (Маріуполь)

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Дубль Тіля

Господарям поля вдалося відзначитися досить швидким голом. На 16-й хвилині гри у воротах "азовців" відзначився Тіль.

Півзахисник підтримав атаку команди другим темпом і відгукнувся на передачу Пуцліна. Тіль потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт Турбаєвського.

Через 8 хвилин лідер Ворскли оформив дубль. Цього разу у голі футболісти Маріуполя можуть звинувачувати свого голкіпера. Турбаєвський вирішив зберегти м'яч і невдало його вибив через пресинг Степанюка.

У підсумку момент завершився перехопленням від Тіля, який легко відзначився другим м'ячем.

Маріуполь мав три нагоди, щоб відзначитися, але всі шанси втратив, адже невдало розпорядився м'ячем на завершальній стадії.

Після перерви Ворскла мала ще дві чудові нагоди збільшити перевагу. В обох випадках воротам гостей загрожував Кане, проте Турбаєвський виправився за помилку в другому голі.

Розв'язка матчу

У середині другого тайму Маріуполь спершу ускладнив собі життя: Петерман, який тільки вийшов на поле, збив Кане перед воротами й отримав вилучення.

Але вже через хвилину "азовців" відіграли один гол. Топалов отримав красиву розрізну передачу та з меж штрафного покотив м'яч між ніг Різнику.

Розвинути успіх підопічні Остапа Маркевича не змогли. Пешич на 65-й хвилині відновив перевагу господарів.

Під завісу гри команда Юрія Максимова зробила рахунок розгромним. Спершу естонець Тамм відзначився дебютним голом за Ворсклу після навісу з кутового. А п'ятий гол у ворота гостей зі штрафного забив Степанюк.

Ворскла – Маріуполь відеоогляд

Завдяки перемозі Ворскла набрала 31 очко та повернулася на третє місце. Маріуполь надалі найгірша команда УПЛ.