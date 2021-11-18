Ворскла подарує 5000 квитків на свій матч за вакцинацію від коронавірусу

Футбольний клуб Ворскла вирішив підтримати вакцинацію від коронавірусу в Україні. Відтак тим, хто щепиться, подарують квитки на матч.

Квитки за вакцинацію

У неділю, 21 листопада, Ворскла у Полтаві прийме Маріуполь. Гра розпочнеться о 17:00.

Ворскла вирішила виділити 5 тисяч квитків на цей матч для тих, що щепився як першою, так і другою дозами від COVID-19 в громадах Миргородського та Полтавського районів.

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Квитки будуть поширювати через органи місцевого самоврядування.

Вхід на стадіон для глядачів буде можливим за наявності негативного ПЛР-тесту, сертифіката про 1 щеплення чи повну вакцинацію від COVID-19 або довідки про нещодавно перенесену хворобу.

Стадіон "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві вміщує 25 тисяч глядачів.