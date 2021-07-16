Ворскла отримала першого суперника у Лізі конференцій

Полтавська Ворскла стартує у новому турнірі від УЄФА – Лізі конференцій. Українському клубу доведеться пройти кваліфікацію, щоб зіграти на груповому етапі.

Коли Ворскла стартує у єврокубках

Ворскла стартує у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Полтавська команда зіграє проти клубу з Фінляндії – КуПС.

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Матчі другого раунду Ліги конференцій відбудуться 22 та 29 липня. Перший матч полтавці мають провести на виїзді.

Ворскла повернулася у єврокубки через три роки після виступів у Лізі Європи. У попередньому сезоні УПЛ полтавці посіли 5 місце.

Як КуПС став суперником Ворскли

Фінський клуб вже стартував у кваліфікації. На попередньому раунді КуПС здолав вірменський Ноа.

Перший поєдинок між командами закінчився мінімальною перемогою Ноа. У матчі-відповіді КуПС розгромив Ноа з рахунком 5:0.

КуПС – 6-разовий чемпіон Фінляндії. КуПС регулярно грає у кваліфікації єврокубків упродовж останніх чотирьох сезонів.

У сезоні 2020/21 КуПС розпочинав виступ у Лізі чемпіонів, звідки вилетів у першому ж раунді від Мольде. Згодом фіни програли Клужу у плей-офф Ліги Європи.