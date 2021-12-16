Ворскла назвала умову, за якої продасть рекордсмена Різника

Українські клуби пішли на зимову перерву у чемпіонаті. Голкіпер Ворскли Дмитро Різник привертає увагу декількох клубів, але оформити трансфер буде вкрай складно.

Фундерат: Попит на Різника є

22-річний голкіпер не перестає дивувати футбольний світ. Нещодавно Дмитро Різник став рекордсменом УПЛ з відбиття пенальті. Він п'ять разів поспіль став переможцем у дуелі 11-метрових ударів.

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Така гра не може не привернути увагу інших клубів. Однак Ворскла не планує так просто відпускати свого лідера. Спортивний директор ворсклян Олександр Фундерат заявив, що клуб хоче зберегти основних футболістів, серед яких є талановитий воротар.

За даними Transfermarkt , вартість футболіста складає 1,5 мільйона євро. Контракт голкіпера з Ворсклою розрахований до 30 червня 2024 року.

Якщо якийсь із клубів захоче поповнити свій склад Різником, то йому прийдеться викласти за трансфер футболіста чималу суму. Лише серйозні щедрі пропозиції зацікавлять керівництво Ворскли.

Попит на Різника є, але ми, в принципі, розраховуємо на те, що він буде в команді. У це міжсезоння ми не готові говорити про якісь трансферні моменти, якщо, звичайно, не буде захмарних пропозицій. Ми хочемо, щоб він допоміг Ворсклі досягти результату і виконати завдання, поставлене перед командою, – зайняти максимально високу позицію в турнірній таблиці,

– сказав Фундерат.

Ворскла після першого кола йде п'ятою, маючи у своєму активі 33 очки (9 перемог, 6 мирових та 3 поразки).

Кар'єра вундеркінда Ворскли