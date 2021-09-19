Ворскла обіграла Минай, Монзуль не призначила пенальті після удару Селезньова – відео

Полтавська Ворскла перервала свою серію безе перемог в чемпіонату України. В неділю, 19 вересня, Ворскла вдома обіграла Минай.

Ворскла – Минай 2:0

Голи: Кане, 37, Лиховидько, 74 (авт)

Минай теж до цього матчу підходив не з найкращою статистикою – в команди лише одна перемога в стартовому турі. Далі за п'ять матчів були дві поразки та три нічиї. Невдала серія продовжилася.

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У першому таймі команди показали футбол з обмеженою кількістю моментів. За 45 хвилин гри команди завдали по одному удару по воротах. І саме цей єдиний удар в першому таймі дозволив Ворсклі забити гол – після подачі зі штрафного м'яч відлетів до Кане, і той потужно пробив по воротах Кучера.

У другому таймі активностей на полі стало більше. І минай навіть мав моменти, щоб зрівняти рахунок.

Забити гості могли і з пенальті – після удару Селезньова м'яч влучив у руку Тамма. Але арбітерка Катерина Монзуль вирішила не призначати пенальті.

Свій момент забити змарнував і Байдал. Кучер потужно вибив м'яч від воріт, і вже на чужій половині поля його і підхопив гравець. Але поки він добіг до воріт, його наздогнали двоє суперників, а удар заблокував Яворський.

Другий гол у ворота закарпатців влетів після потужного удару Чеснакова. Але гол зарахували на захисника Минаю Лиховидька, адже рикошетом від нього м'яч і перетнув лінію воріт.

Ворскла перемагає та підіймається на п'яте місце. Минай же на 12-й позицій – якраз над зоною вильоту.

Відеоогляд матчу Ворскла – Минай