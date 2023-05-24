Може треба на один VAR поставити зверху ще додатковий, – Кучер розніс суддівство УПЛ

Дніпро-1 несподівано втратив очки у виїзному матчі 28-го туру УПЛ проти Ворскли. Після поєдинку своїми емоціями від гри поділився головний тренер дніпрян Олександр Кучер.

Команда Віктора Скрипника не лише змогла дати бій другому клубу УПЛ, а й відібрати важливі очки у дніпрян. Поєдинок закінчився перемогою Ворскли з рахунком 1:2.

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Кучер: Хлопці весь рік працювали, здобували перемоги і так за одну гру все зламати

Вже у першій 15-хвилинці Бланко вивів Дніпро-1 уперед, але вже через сім хвилин Скляр із пенальті після гри рукою Адамюка зрівняв рахунок 1:1. Вже у компенсований до першого тайму час Кане вивів Ворсклу уперед 1:2.

Після поєдинку головний тренер дніпрян Олександр Кучер не зміг стримувати емоцій та дав палкий коментар. Наставник не зміг оминути увагою суддівство.

Звичайно, що зараз хлопці засмучені, адже вони грали і віддавалися, показували дуже гарний футбол сьогодні, але одного забитого м’яча нам не вистачило. Ну, а по пенальті: спочатку в одному епізоді VAR сказав, що є порушення правил, а в іншому моменті VAR каже, що гри рукою немає у штрафному майданчику… Отже, де пенальті, де ні – нічого не розумію,

– сказав із подивом Кучер.

Тоді наставник Дніпра-1 пригадав матч Ворскли, коли полтавці розписали бойову мирову 2:2. Після цих дивних рішень суддів Кучер запропонував ставити на матчі не одну систему VAR, а ще й додаткову. Аби правила трактували усі та усюди однаково.

"Може треба на один VAR поставити зверху ще один додатковий? Як вони трактують правила – незрозуміло", – додав тренер дніпрян.

Дніпро-1 не лише поступився супернику з Полтави, а ще й втратив основного захисника перед матчем із Шахтарем. Сваток отримав четверту жовту картку та пропустить наступний поєдинок проти "гірників".

Але я розумію за що Сватку жовту картку дали: там наш аут, він про це арбітру каже і отримує четверту жовту картку, щоб пропустив гру з Шахтарем. Ось це зрозумілі речі, котрі трапляються у нашому футболі. І ось так виходить, що хлопці весь рік працювали, здобували перемоги і так за одну гру все зламати…Так навіщо тоді грати? Може взагалі не треба?,

– додав Кучер.

Ця поразка не опустила Дніпро-1 із другого місця. Клуб і далі з 65 очками йде за спиною Шахтаря, який свій матч проведе 24 травня о 17:00 проти Зорі.

"Гірники" до свого матчу 28-го туру УПЛ випереджаючи дніпрян лише на 1 бал. Натомість третя Зоря поступається Дніпру-1 3 очками.

Попереду у Дніпра-1 ще два матчі УПЛ – центральна гра із Шахтарем та в останньому турі з Кривбасом.