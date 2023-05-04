Жага до будь-яких медалей: Динамо здолало Ворсклу, влаштувавши камбек – відеоогляд

Київський колектив надіється потрапити у трійку лідерів поточного чемпіонату. "Біло-синім" поєдинок з полтавським клубом дався не легко.

Ворскла – Динамо 1:2

Голи: Степанюк, 12 – Ванат, 24, Беніто, 48

Ворскла та Динамо провели зустріч в рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцем з якого вийшов столичний колектив. Кияни дихають у спину Зорі, пише 24 Канал.

Варте уваги З двома вилученнями: нічия з Металістом 1925 не допомогла Руху вилізти зі зони вильоту – відео

Обидвоє грають "лови"

На Олександра Шовковського чекав черговий іспит на містку головного тренера київського Динамо. Цього разу проекзаменувати легендарного голкіпера викликався Віктор Скрипник, який голодний до позитивних результатів з Ворсклою – полтавський колектив ще має надію залізти у зону єврокубків.

На столичний колектив чекав теплий прийом у Полтаві, оскільки "зелено-білі" відразу кинули у бій з маститим суперником, проте нинішньому динамо більше підійде вислів "не такий страшний вовк, як його малюють". На 12-ій хвилині зустрічі Ворскла, керуючись приказкою, і вийшла вперед. Голом зміг відзначитись Руслан Степанюк, який відреагував на прекрасну розрізну передачу Кане. Досвідчений форвард у свою чергу без проблем реалізував момент, 1:0.

Ворскла виглядала активно у першому таймі, проте Динамо також не сиділо мовчки. "Бобри" перестали просто скалити зуби, а перейшли до болючих укусів. Тому на 24-ій хвилині матчу вирівняти ваги зустрічі вдалось Владиславу Ванату, який потужним ударом з-за меж карного майданчика відправив м'яч у сітку воріт суперника. Юний нападник забив свій 10-гол у поточному сезоні та закріпився на 4-му місці гонки бомбардирів, 1:1.

У другому таймі Динамо вирішило шокувати полтавський колектив, оскільки киянам відразу вдалось відзначитись вдруге у матчі. На 47-ій хвилині матчу м'яч у ворота Ворскли заніс нігерійський вінгер столичного клуба Беніто. Голкіпер "зелено-білих" незграбно спрямував подачу з близької дистанції прямо на ногу Беніто. Нігерієць ж подарованим моментом скористався сповна, що і дозволило йому вивести Динамо вперед та забити свій дебютний гол у футболці киян, 1:2.

Проте результативний початок другого тайму не поніс за собою більше нічого, оскільки Ворскла не створювала більше моментів, а Динамо не вдавалось забити. До повного "щастя" матч ще й призупинили через повітряну тривогу під саму завісу поєдинку.

Таким чином, Динамо залишилось на 4-ій сходинці чемпіонату (47 очок у активі), відстаючи від "бронзової" Зорі на 5 балів, проте у киян все ще є матч у запасі. Щодо Ворскли, то полтавський колектив опинився на 7-у місці УПЛ, відстаючи від єврокубкової зони на 7 пунктів, що дуже ускладнює їхню мрію потрапити у Європу.

Відеоогляд матчу Ворскла – Динамо: