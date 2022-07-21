Ворскла втратила двох лідерів напередодні старту у Лізі конференцій

Полтавська Ворскла другою серед українських клубів стартує у єврокубках. Ворскляни 21 липня зіграють на виїзді проти шведського АІКа у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кадрові втрати українців

20 липня делегація українського клубу прибула у Стокгольм, де відбудеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У заявку Ворскли потрапило 25 футболістів.

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На жаль, не обійшлось без серйозних кадрових втрат. У першому матчі проти АІКа точно не зіграють лідери команди – Володимир Чеснаков та Олександр Скляр. Ці футболісти травмовані.

Заявка Ворскли на гру проти АІКа

Воротарі: Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега;

Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега; Захисники: Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук;

Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук; Півзахисники: Пуцлін, Черниш, Челядин, Амількар, Кулаковський, Олійник;

Пуцлін, Черниш, Челядин, Амількар, Кулаковський, Олійник; Нападники: Кравчук, Степанюк, В. Тілль, Козиренко, Марлісон.

Матч Ліги конференцій Ворскла – АІК відбудеться 21 липня о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перша гра буде домашньою для ворсклян, які два поєдинки через війну в Україні зіграють на полі суперника.

Цікаво, що підопічні Віктора Скрипника вже дізналась із цим може зіграти, якщо пройде шведський АІК. Ворскла за умов виходу у третій раунд зіграє проти переможця пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія).