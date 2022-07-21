Ворскла втратила двох лідерів напередодні старту у Лізі конференцій
Джерело:сайт Ворскли
Полтавська Ворскла другою серед українських клубів стартує у єврокубках. Ворскляни 21 липня зіграють на виїзді проти шведського АІКа у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Кадрові втрати українців
20 липня делегація українського клубу прибула у Стокгольм, де відбудеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. У заявку Ворскли потрапило 25 футболістів.
Цікаво дізнатись Визначилися суперники Зорі та Ворскли у третьому раунді кваліфікації Ліги конференції
На жаль, не обійшлось без серйозних кадрових втрат. У першому матчі проти АІКа точно не зіграють лідери команди – Володимир Чеснаков та Олександр Скляр. Ці футболісти травмовані.
Заявка Ворскли на гру проти АІКа
- Воротарі: Різник, Ткаченко, Ісенко, Домолега;
- Захисники: Пердута, Філіпе, Бацула, Якубу, Яворський, Ізотов, Крупський, Хрипчук, Зайков, Мельничук;
- Півзахисники: Пуцлін, Черниш, Челядин, Амількар, Кулаковський, Олійник;
- Нападники: Кравчук, Степанюк, В. Тілль, Козиренко, Марлісон.
Нагадаємо, що перша гра буде домашньою для ворсклян, які два поєдинки через війну в Україні зіграють на полі суперника.
Цікаво, що підопічні Віктора Скрипника вже дізналась із цим може зіграти, якщо пройде шведський АІК. Ворскла за умов виходу у третій раунд зіграє проти переможця пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія).