Воротаря Польщі Щенсни "спалили" за курінням на Євро-2020: фото

Збірна Польщі з футболу невдало розпочала Євро-2020 і ледь не вилетіла з чемпіонату після гри з Іспанією. Схоже, що нерви не витримали в голкіпера поляків Войцеха Щенсни, якого спіймали за курінням.

Щенсни втретє спіймали на гарячому

Воротар Ювентуса Войцех Щенсни потрапив на фотографії із сигаретою перед матчем групового етапу Євро-2020 саме проти збірної Іспанії.

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Це вже третій випадок у кар'єрі воротаря, коли фоторепортери зуміли зняти поляка за курінням.



Щенсни курить / Фото Splash



Щенсни курить / Фото Splash

Вперше Щенсни попався на гарячому у 2015 році, коли виступав за лондонський Арсенал. Інцидент стався після поразки в матчі англійської Прем'єр-Ліги проти Саутгемптона.

Тоді гравця оштрафували на 20 000 фунтів стерлінгів. Ще раз Щенсни був сфотографований із сигаретою у 2016 році, коли перебував в розташуванні збірної Польщі.

Чи покарає збірна Польщі Щенсного знову – наразі не відомо.