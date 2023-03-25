Миколенко – це топгравець: воротар збірної Англії оцінив свого одноклубника
Джерело:Sky Sports
У неділю, 26 березня, національна збірна України в Лондоні зіграє проти команди Англії. У протистоянні на стадіоні "Вемблі" по різні боки барикад опиняться гравці Евертона – Віталій Миколенко та Джордан Пікфорд.
Команда Руслана Ротаня в першому поєдинку кваліфікації на Євро-2024 протистоятиме потужній збірній Англії. Одним з лідерів "трьох левів" є воротар Евертона Джордан Пікфорд.
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Висока оцінка Миколенка
У складі "ірисок" Пікфорд грає разом з українським захисником Віталієм Миколенком. Тож журналісти поцікавилися думкою 29-річного голкіпера про свого одноклубника.
"Відколи Миколенко прибув до Англії, він був неймовірним. Він проходить через надзвичайно складні часи у себе вдома.
З ним чудово працювати, це топгравець. У збірної України багато хороших футболістів у складі, нам потрібно бути сфокусованими", – зазначив Пікфорд.
Одноклубник Миколенка у збірній Англії
- Зазначимо, що не зважаючи на кризове становище Евертона в чемпіонаті Англії Пікфорд залишається основним голкіпером команди Саутгейта.
- У складі збірної Англії Пікфорд зіграв 51 матч, у яких пропустив 39 голів. На "нуль" Джордан відстояв у 24 поєдинках.
- Разом зі збірною Англії Пікфорд ставав фіналістом чемпіонату Європи 2020, а також бронзовим призером Ліги націй 2018/19.