По мотивах Палопа: воротар у Норвегії забив найлегший гол в кар'єрі та врятував команду – відео

Кіпер Ліллестрема Мадс Крістіансен не побоявся піти в чужий карний майданчик в компенсований час, щоб врятувати команду від програшу. Захист суперника доволі легко дозволив йому відзначитись голом

Воротар рятує команду

Футбол нерідко дарує фанатам неочікувані голи від воротарів. Найпам'ятніший момент в українській історії – гол Андреса Палопа у ворота Шахтаря в Кубку УЄФА 2006/2007.

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Вчора ж фантастична розв'язка з голом воротаря на останніх хвилинах сталася в чемпіонаті Норвегії. Аутсайдер турніру Тромсе грав у гостях з одним із лідерів Ліллестремом і був близький до сенсаційної перемоги після голу в середині 1 тайму.

Гості тримались до компенсованого часу, поки на подачу штрафного на 90+4 хвилині не прибіг кіпер Ліллестрема Мадс Крістіансен. Дивним чином, захисники впустили воротаря господарів, котрий після скидки партнера спокійно розстріляв ворота свого візаві.

Відеоогляд матчу Ліллестрем – Тромсе:

Становище в чемпіонаті Норвегії

Нічия дозволила Ліллестрему залишитись на другому місці. Попереду – лише Мольде, який випереджає переслідувача на 5 балів, але має на одну гру більше. В свою чергу, Тромсе іде на 14 місці, яке дає можливість захистити місце в еліті у плей-офф.