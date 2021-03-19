Воротар Славії отримав удар шипами в обличчя під час матчу – його закривавленого винесли з поля

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між шотландським Рейнджерс та чеською Славією стався моторошний епізод. Воротар гостей Онджей Коларж отримав удар в обличчя бутсою від суперника. І був змушений покинути поле за допомогою медиків.

Епізод стався на 62-й хвилині матчу. Півзахисник Кемар Руф намагався дотягнутися до м'яча, який закинули у штрафний майданчик. Але не зумів. Зате прямою ногою влетів в обличчя воротаря Онджея Коларжа, який вийшов на перехоплення.

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Від цього удару голкіпер одразу опинився на газоні. Він був весь закривавлений. І продовжити гру не зумів. Поле він покинув на ношах. І його замінив дебютант команди Вагнер.

В Коларжа було велике розсічення на лобі та ще одне – під оком. Згодом лікарі діагностували у нього перелом.



Сліди травми на обличчі Коларжа / фото твіттер Jaroslav Tvrdik

Арбітр матчу одразу ж вилучив Руфа за таке грубе порушення правил.

Догравав Рейнджерс матчу дев'ятьох. Згодом другу жовту картку в матчі отримав Балогун.

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На момент вилучення Руфа Рейнджерс поступалися в домашньому матчі 0:1. Перший матч між цими командами в Празі закінчився внічию 1:1. Тож господарям треба було забивати гол. Але вже у дев'ятьох шотландська команда пропустила ще один гол та вилетіла з Ліги Європи.

Варто додати, що схожий епізод нещодавно стався в чемпіонаті Італії. Кріштіану Роналду теж шипами влетів в обличчя воротарю. Але за це отримав лише попередження.