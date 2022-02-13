Воротар Мілану віддав результативний пас у матчі проти Сампдорії: відео голу

У матчі між Міланом та Сампдорією рахунок вдалося відкрити вже у першому таймі. До голу долучився і голкіпер "червоно-чорних" Майк Меньян.

Меньян вийшов у стартовому складі Мілану. А на 8-й хвилині відзначився результативним пасом, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Результативний асист Яремчука приніс вольову перемогу Бенфіці: відео атаки

Воротар потужно вибив м'яч від свого штрафного майданчика. Він спрямував його на лівий фланг, де був Рафаел Леау. Він на швидкості обійшов захисника Бартоша Берешиньскі, після чого з гострого кута пробив повз голкіпера Владіміро Фальконе.

Відео голу Леау після пасу Меньяна



Це перший результативний пас для воротарів Мілану з 2006 року. Востаннє таке досягнення підкорялося голкіперу Діда.

Варто відзначити, що Майк Меньян лише влітку 2021 року перейшов до Мілана з французького Лілля. Трансфер голкіпера обійшовся у 15 мільйонів євро.