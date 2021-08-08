Воротар Металіста пропустив курйозний гол у матчі проти Прикарпаття: відео

Харківський Металіст без особливих проблем обіграв івано-франківське Прикарпаття у матчі Першої ліги. Єдиний гол за Прикарпаття забив Іван Сондей. Сам гол видався доволі курйозним.

Після першого тайму Прикарпаття поступалося вдома 0:2. Окрім того, команда перебувала у меншості.

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Та все ж гол у ворота суперників франківські "орли" таки забили. Відзначився півзахисник Іван Сондей. На 55-й хвилині він відправив м'яч здалеку у бік воріт суперника. Невідомо, чи гравець навішував у штрафний майданчик. Але після його удару м'яч закрутився у дальній кут воріт.

Голкіпер Металіста Данило Каневцев не очікував на такий удар. Тож рухатися до м'яча він розпочав із запізненням. Цілком ймовірно, що йому заважало сонце, яке світило йому в обличчя.

Каневцев в останній момент таки стрибнув, але дістатися до м'яча не зумів.

Відео голу Сондея у ворота Металіста

Та все ж Металіст здобув розгромну перемогу 1:4. Якщо у першому таймі за харків'ян забили Жо та Балулі, то у другому таймі відзначилися Фомін та Банада. При цьому що Балулі забив гол з пенальті на 16-й хвилині. Тоді ж арбітр вилучив Воробчака за фол останньої надії. Тому Прикарпаття і грало в меншості.

Відеоогляд матчу Прикарпаття – Металіст