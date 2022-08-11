"Український Кріштіану у рукавицях": голкіпер Кривбаса похизувався розкішними голами – відео

Криворізький Кривбас продовжує готуватись до повернення в УПЛ після свого відродження. Голкіпер команди Богдан Сарнавський може легко позмагатись за місце на полі не лише воротарській позиції.

Вразив не лише своїх одноклубників

27-річний голкіпер похизувався майстерними ударами у стилі найкращих зірок футболу. Богдан Сарнавський поклав два красиві м'ячі з-за меж штрафного майданчика.

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М'яч за цікавою траєкторією двічі полетів прямо під поперечину. Голкіпер, який захищав ворота, навіть не встиг зреагувати на постріли.

Пресслужба Кривбаса назвала Сарнавського "українським Кріштіану у рукавичках".

Відео голів голкіпера Сарнавського

Нагадаємо, що Кривбас вперше після свого відродження знову зіграє в УПЛ. У минулому сезоні криворізький клуб посів друге місце за підсумками достроково завершеного сезону Першої ліги України.

Криворізьку команду у новий сезон поведе Юрій Вернидуб, який успішно працював із молдавським Шерифом. Але через повномасштабну війну повернувся додому, щоб стати на захист рідної країни. Тепер Вернидуб-старший поєднуватиме службу із тренерством.

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