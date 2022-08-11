"Український Кріштіану у рукавицях": голкіпер Кривбаса похизувався розкішними голами – відео
Джерело:інстаграм Кривбаса
Криворізький Кривбас продовжує готуватись до повернення в УПЛ після свого відродження. Голкіпер команди Богдан Сарнавський може легко позмагатись за місце на полі не лише воротарській позиції.
Вразив не лише своїх одноклубників
27-річний голкіпер похизувався майстерними ударами у стилі найкращих зірок футболу. Богдан Сарнавський поклав два красиві м'ячі з-за меж штрафного майданчика.
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М'яч за цікавою траєкторією двічі полетів прямо під поперечину. Голкіпер, який захищав ворота, навіть не встиг зреагувати на постріли.
Пресслужба Кривбаса назвала Сарнавського "українським Кріштіану у рукавичках".
Відео голів голкіпера Сарнавського
Нагадаємо, що Кривбас вперше після свого відродження знову зіграє в УПЛ. У минулому сезоні криворізький клуб посів друге місце за підсумками достроково завершеного сезону Першої ліги України.
Криворізьку команду у новий сезон поведе Юрій Вернидуб, який успішно працював із молдавським Шерифом. Але через повномасштабну війну повернувся додому, щоб стати на захист рідної країни. Тепер Вернидуб-старший поєднуватиме службу із тренерством.
Головне про Сарнавського у Кривбасі
- На початку липня 2022 року Богдан Сарнавський офіційно змінив Дніпро-1 на Кривбас.
- Український голкіпер переїхав у Кривий Ріг на правах вільного агента.
- Футболіст підписав контракт із новим клубом до кінця червня 2023 року.
- У своїй кар'єрі має негативну пляму, адже з вересня 2016-го по січень 2017-го грав у російській Уфі.