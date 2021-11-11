Воротар Динамо зробив татуювання з емблемою клубу: промовисте фото

Воротар київського Динамо Денис Бойко показав нове татуювання, яке він зробив. Тепер на його нозі розміщений логотип київського клубу.

Нове татуювання Бойка

Денис Бойко опублікував світлину з татуюванням логотипу Динамо.

"Особливе татуювання для мене", – підписав фотографію воротар.

Варто відзначити, що Бойко народився в Києві та є вихованцем Динамо. В школу київського клубу він потрапив у 6-річному віці. За основну команду дебютував 9 травня 2010 року. Прославився також виступами за Дніпро, з яким дійшов до фіналу Ліги Європи. Має в активі й ігри за збірну України.

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Інші татуювання футболіста

Бойко є давнім фанатом татуювання. Його тіло прикрашають чимало малюнків. Перше татуювання, яке він зробив – дракон на плечі. Згодом його довелося доробляти.

Серед татуювань є й те, яке пов'язано зі столицею – листок каштана та напис "Київ" на нозі. Тепер поруч розміщено і логотип Динамо.

Загалом у нього татуюванням "забиті" обидві руки, а також майже вся спина. Є татуювання і на ногах.