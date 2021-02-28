Воротар Динамо пропустив гол, пустивши м'яч поміж ніг: відео

Воротар київського Динамо Георгій Бущан пропустив гол у матчі проти Львова. Голкіперу зуміли пробити поміж ніг.

Динамо у матчі проти Львова було попереду 3:0 на 69-й хвилині. Але самі тоді львів'янам вдалося скоротити відставання у рахунку.

Нагадаємо Динамо забило гол у ворота Львова на першій хвилині після грубої помилки воротаря: відео

Чіряк, який вийшов на заміну, зумів в боротьбі з суперниками дотягнути м'яч до штрафного майданчика. після чого віддав пас на Нича. Форвард уник офсайду (помилився Забарний). Після чого пробив. Удар у нього вийшов не надто сильним. І відправив м'яч він саме туди, де був голкіпер. Але Бущан пропустив м'яч поміж ніг, і той закотився за лінію воріт.

Відео голу Нича у ворота Динамо