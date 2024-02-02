"Можеш піти на тренування і померти": ворог ледь не забрав життя чемпіона Європи та його сім'ї

Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа розповів, як війна проти Росії ледь не зруйнувала життя його родини. Спортсмен пригадав один із жахливих обстрілів рідного для нього Миколаєва.

18-річний спортсмен із теплом пригадує життя до 24 лютого 2022 року, хоча тоді в Україні вже тривала війна (із 2014 року), але вона не була територіально такою масштабною. Олексій Середа на собі відчув, що таке російська агресія, коли над головою літають ворожі снаряди.

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Ворог ледь не забрав життя батька Середи

Чемпіон Європи зі стрибків у воду розповів, як під час одного із обстрілів ворожий снаряд влучив у його будинок в Миколаєві. На щастя, у той момент ні Олексія, ні його батька не було у помешканні. Похід до друга врятував батькові Олексія життя.

"Сумую за довоєнним часом. Життя тоді було для мене легким, але зараз в один момент я можу втратити все. Коли лягаєш спати, ти чуєш звуки снарядів, які летять над твоїм будинком, ти навіть можеш їх побачити, а також є сирени, які означають, що тобі потрібно встати і знайти десь (безпечне місце – 24 Канал) через повітряну тривогу. Ти можеш піти на тренування і померти", – розповів жахливі подробиці Середа.

Коли почалася війна, у мій будинок у Миколаєві влучив снаряд. Мені пощастило, бо мене там не було, а батько поїхав до друга. Якби він був у будинку, він би просто помер. Це дивно і важко, тому що ви не можете планувати майбутнє, але це так і є,

– додав спортсмен.

Відзначимо, що у Миколаєві залишається чимало родин українських спортсменів, які попри постійні обстріли не покидають рідних домівок. Одним із таких прикладів є родина відомої фехтувальниці Ольги Харлан.