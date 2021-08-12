Волонтерка оплатила таксі бігуну з Ямайки на Олімпіаді: він переміг та знайшов її після цього

Незвичайна історія стала під час Олімпіади в Токіо. Ямайський бігун Генсл Парчмент здобув золоту медаль в бігу на 110 метрів з бар'єрами. Однак він міг і не встигнути на фінальний забіг, якби йому не допомогла волонтерка.

Фінальний забіг відбувся 5 серпня в Токіо. Генсл Парчмент в цей день випадково сів не у той автобус, який з олімпійського селища відвіз його до водного спорткомплексу, а не на легкоатлетичного стадіону.

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Спортсмен дещо розгубився в цій ситуації. Тим більше, що він не міг напряму дістатися до стадіону після цього, адже всі місця в автобусах були заброньовані. Тож йому запропонували венртатися в олімпійське селище, і вже звідти їхати на стадіон.

Якби Парчмент так вчинив, то він би встиг на свій забіг, але прибув би вже на сам початок і не мав би часу на розминку та підготовку. Допомогла ж йому одна з волонтерок, яка працювала на олімпіаді. Вона дала йому гроші на таксі. Тож Парчмент вчасно встиг прибути на стадіон. І здобув золоту медаль, хоча до цього в фінал пробився з третім результатом.

Сам спортсмен не забув про свою благодійницю. Вже після цього йому вдалося відшукати її. Хоча він знав лише її ім'я Таяна. Згодом Washington Post встановив, що дівчину звати Тріяна Стойкович.

Парчмент подякував волонтерці, повернувши гроші за таксі. А також подарував форму збірної Ямайки.

Влада Ямайки теж вирішила не залишатися осторонь цього. Міністерство туризму офіційно запросило дівчина на острів.

Поки невідомо, чи дівчина прийняла запрошення. Однак фотографію у формі збірної Ямайки вона вже зробила.