Росія все заплямовує кровʼю, навіть білий прапор, – Зеленський про нейтральність росіян у спорті

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників віртуального саміту міністрів спорту держав-партнерів. Одне з головних питань – це недопуск росіян до міжнародних турнірів.

Звернення Володимира Зеленського до учасників саміту міністрів спорту держав-партнерів відбулося 10 лютого 2023 року, після того, як Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні. Цього разу ворог випустив 65 ракет, які були націлені на цивільну інфраструктуру. Саме з цього своє звернення і розпочав Володимир Зеленський.

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"Якби олімпійськими видами спорту були вбивства та ракетні удари, то ви знаєте, яка б національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор – державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку", – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що росіяни можуть вдатися до знищення нормального життя взагалі без будь-якої символіки. Адже саме так розпочалася війна Росії проти України – з окупації Криму. Тоді російські солдати були без жодної символіки.

Тож я хочу запитати у вас: якщо представники держави-терориста з’являться на міжнародних спортивних змаганнях чи Олімпійських іграх, то хіба матиме значення, що вони там без своєї національної символіки? Сама лише присутність представників держави-терориста – це маніфестація насильства й беззаконня,

– переконаний Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський нагадав, що з початку війни в Україні від рук росіян загинуло 228 спортсменів і тренерів. Натомість у Росії спортсмени майже не виступають із засудженням війни. Є лише поодинокі випадки, які одразу "згасають".

"Ми знаємо, що багато російських атлетів пов’язані зі спортивними клубами російської армії та силових структур. Зокрема спортсмени, які претендували на участь у чемпіонатах та Олімпійських іграх. Ми знаємо, що багато російських спортсменів мають військове чи інше спеціальне звання. Ми знаємо, що Росія намагається використати для пропаганди війни будь-яку увагу світу до росіян. Якщо, не дай боже, олімпійські принципи будуть зруйновані й російських спортсменів допустять до якихось змагань чи Олімпійських ігор, лише питання часу, коли держава-терорист змусить їх підіграти пропаганді війни", – наголосив президент України.

Володимир Зеленсьикий нагадав, що "терор і олімпізм – це дві протилежності".

"Поки Росія вбиває й тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних і олімпійських змаганнях. І це не перекриєш якоюсь там удаваною нейтральністю чи білим прапором. Бо Росія тепер є країною, що все заплямовує кров'ю, навіть білий прапор. Це треба визнати. І це треба визнати, зокрема, на рівні Міжнародного олімпійського комітету. Чесність потрібна Міжнародному олімпійському комітету. Чесність, яку він, на жаль, загубив. Чесність, яка допоможе зупинити російський терор і наблизити мир", – підсумував Володимир Зеленський.