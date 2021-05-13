Володимир Шаран офіційно покинув Олександрію

Український тренер Володимир Шаран 13 травня офіційно покинув команду УПЛ Олександрію. Шаран покинув Олександрію після 10 років роботи в клубі.

Шаран здобув для Олександрії "бронзу" УПЛ

Керівництво Олександрія та Володимир Шаран прийняли рішення про завершення співпраці.

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Шаран очолював головну команду олександрійців загалом 10 років: з січня 2010 року до грудня 2011-го та з 2013 року до 2021-го.

За цей тренер двічі вивів Олександрію з першого місця у Першій лізі до Прем'єр-ліги. У сезоні 2015/16 років команда Шарана посіла шосте місце в УПЛ і вперше в історії здобула право виступати у єврокубках.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи влітку 2017 року Олександрія пройшла румунську Астру, а в другому вибула зі змагань після двобою з білоруським БАТЕ.

За підсумками сезону 2018/19 років команда Шарана вперше посіла третє місце в УПЛ, у сезоні 2019/20 виступала в груповому раунді Ліги Європи. Сезон 2020/2021 команда завершила чемпіонат на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ.