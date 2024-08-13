На фронті загинув легендарний фанат Чорноморця Володимир Крупський

З початку російської агресії більшість футбольних ультрас взяли зброю до рук, щоб захистити рідну країну від окупантів. На жаль, чимало з них повернулися з поля бою на щиті.

Черговою непоправною втратою стала загибель на передовій уболівальника одеського Чорноморця Володимира Крупського. Він був почесним фанатом команди зі стажем.

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Вболіватиме з небесних трибун за Чорноморець

Пресслужба "моряків" повідомила, що воїн отримав поранення, яке було несумісне з життям. Це сталося під час виконання бойового завдання на південному напрямку.

Неможливо уявити життя фанатського руху Чорноморця 2010-х років та не згадати при цьому Вову. У пам'яті кожного він залишиться яскравою, харизматичною особистістю, вірним другом та надійним соратником,

– заявила Христина Гончаренко, адміністратор групи Ultras Odessa.

Одеський Чорноморець висловив співчуття та віддав шану загиблому воїну. Наступний матч "моряки" присвятять своєму відданому фанату.

"Підтримка та віра вболівальників найважливіший фактор перемоги. Наступну перемогу клуб присвятить Володимиру Крупському. Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним і близьким Захисника України!" – йдеться у повідомленні.‎

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