"Росія поширює своє мерзенне обличчя": Кличко відреагував на страту українського військового

Брат мера Києва висловився про жахливе відео, де російські терористи огидним методом вбивають нашого військовополоненого. Володимир назвав росіян варварами.

У вівторок, 11 квітня, у мережі з'явилось жорстоке відео страти українського військовополоненого. Терористи виклали ролик, як живому військовополоненому ножем відрізали голову.

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Цей вчинок шокував світову спільноту. Багато українських спортсменів висловились щодо страти українського військового. Свою реакцію на відео опублікував і ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Це відео зі стратою є варварством. Як і для всіх терористів, для Росії важливо не просто вчинити злочин, а максимально поширити його. Поширювати страх. Росія тільки поширює своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство,

– написав колишній боксер на своїй сторінці у твітер.

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