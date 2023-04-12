"Росія поширює своє мерзенне обличчя": Кличко відреагував на страту українського військового
Джерело:твітер Володимира Кличка
Брат мера Києва висловився про жахливе відео, де російські терористи огидним методом вбивають нашого військовополоненого. Володимир назвав росіян варварами.
У вівторок, 11 квітня, у мережі з'явилось жорстоке відео страти українського військовополоненого. Терористи виклали ролик, як живому військовополоненому ножем відрізали голову.
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Цей вчинок шокував світову спільноту. Багато українських спортсменів висловились щодо страти українського військового. Свою реакцію на відео опублікував і ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко.
Це відео зі стратою є варварством. Як і для всіх терористів, для Росії важливо не просто вчинити злочин, а максимально поширити його. Поширювати страх. Росія тільки поширює своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство,
– написав колишній боксер на своїй сторінці у твітер.
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Що відомо про страту військового ЗСУ
- У одному з пропагандистських телеграм-каналів з'явилось відео страти українського військовополоненого. Окупанти виклали ролик, як ще живому нашому захиснику ножем відрізали голову.
- Цей безжальний процес росіяни супроводжували коментарями, які важко усвідомити: "працюємо, браття", "ти що, ніколи голову не відрубував" тощо.
- Загарбники на камеру показали відрізану голову українця.
- CCN знайшло ще один ролик, де росіяни відрізають голову ще двом українським військовим. Ймовірно, звірства відбулись поблизу пекельного місця на передовій – Бахмута.
- Володимир Зеленський та інші українські чиновники відреагували на звірства окупантів. В Україні запевнили, що ті російські злочинці будуть відповідати перед законом.
- СБУ повідомила, що розпочала досудове розслідування щодо цього воєнного злочину.