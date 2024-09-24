Усик чи Кличко: хто став найкращим суперважковаговиком XXI століття

Спортивний портал GiveMeSport склав власну версію найкращих суперважковаговиків світу у XXI столітті. До топ-5 потрапили одразу три українські боксери.

Під час складання рейтингу експерти GiveMeSport орієнтувалися на три критерії: загальний рекорд у ХХІ столітті, кількість титулів з 2000 року та боксерські навички. Найкращим за усіма показниками виявився Володимир Кличко.

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Три українці серед еліти хевівейту

Молодший з братів отримав звання найкращого суперваговика ХХІ століття. Український боксер у період з жовтня 2004 року по квітень 2015 здобув 22 перемоги поспіль, об’єднавши три з чотирьох головних титулів світу у надважкій вазі. Володимир оголосив про завершення кар’єри у серпні 2017 року, а у 2021 році його включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Друге місце у почесному рейтингу займає Олександр Усик, який став першим абсолютним чемпіоном хевівейту у новому столітті. Проте уродженець Криму провів лише шість поєдинків у надважкому дивізіону. Цим можна пояснити другу сходинку в рейтингу.

Замикає трійку британець Тайсон Ф'юрі. Ще один представник України Віталій Кличко розмістився на четвертій сходинці рейтингу.

Топ-10 найкращих суперважковаговиків від ХХІ століття від GiveMeSport

1. Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO)

(Україна, 64−5, 53 KO) 2. Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO)

(Україна, 22−0, 14 KO) 3. Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO)

4. Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO)

(Україна, 45−2, 41 KO) 5. Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO)

6. Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO)

7. Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO)

8. Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO)

9. Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO)

10. Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)

Нагадаємо, що Володимир Кличко планував повернення на ринг. "Доктор Сталевий Молот" збирався побити рекорд легендарного Джорджа Формана, який повернувся в бокс у 45 років та повернув звання чемпіона світу. Однак повномасштабна агресія Росії зруйнувала мрію Кличка-молодшого.