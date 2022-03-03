Володимир Кличко провів тиждень, розвозячи їжу та медикаменти по Києву

Україна другий тиждень перебуває у стані війни після нападу Росії. Кожен допомагає як може. Не залишився осторонь і боксер Володимир Кличко.

Віталій та Володимир Кличко успішні в минулому боксери. Тепер старший брат є міським головою Києва. А молодший – займається власним бізнесом.

Та після 24 лютого, коли Росія напала на Україну, молодший з братів Кличків долучився до допомоги Києву, який намагаються захопити російські окупанти. Він особисто перевозив ліки та їжу українською столицею.

Варте уваги Важливо показати, що світ спорту не згоден з війною в Україні, – Володимир Кличко

"Ти не знаєш, чи зможеш ти пережити завтрашній день. Ті ночі, коли всю ніч чути вибухи та стрілянину на вулиці, ти відчуваєш занепокоєння", – зізнався Володимир Кличко.

Він закликав розірвати всі міжнародні ділові зв'язки з Росією зараз і ввести додаткові санкції після того, як Європа, Сполучені Штати та інші країни припинили зв'язки з російськими банками та бізнесом у відповідь за вторгнення.

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