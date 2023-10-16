Чекає доля Тимощука: екстренер збірної України з боксу подякував окупантам за свято в Маріуполі
Джерело:ФБУ
Володимир Дворцов досягнув дна. Колишній національної збірної відрікся усього українського.
Володимир Дворцов подякував окупантам за організоване свято в Маріуполі. Наставник може забути про усі свої досягнення.
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Добалакався
Колишній тренер збірної України з боксу Володимир Дворцов вирішив "пуститися берега" в негативному значенні. Коуч забув про своє минуле та кинувся дякувати окупантам. Діло в тому, що ті вирішили організувати "свято боксу" в Маріуполі, котре дуже припало до душі Дворцову. Володимир зазначив, що дуже радий, що його запросили на подію. Він відзначив, що незважаючи на все, що відбувається (не назвавши прямою причиною війну), бокс у Маріуполі розвивається, а він, у свою чергу, завжди готовий допомогти з цим. Дворцов примудрився побажати усім миру та здоров'я, хоча й обрав сторону тих, хто несе протилежне.
Федерація боксу України вже встигла виступити з офіційною заявою: "Нещодавно, у Маріуполі відбувся турнір, в якому прийняли участь близько 120 спортсменів із так званої "ДНР". Володимир Дворцов, який, нагадаємо, дуже товаришує із ексочільником ФБУ – Продивусом, відвідав турнір, який проводився під прапорами РФ. Федерація боксу України відправить офіційне звернення до Міністерства молоді та спорту, щоб позбавити Дворцова всіх регалій в боксі, які були присвоєні йому в Україні".
Досягнення зрадника
- Володимир Дворцов – колишній український боксер, а згодом – тренер та майстер спорту СРСР (1978), заслужений тренер України (1993).
- Народився в селищі міського типу Сартана, нині — Маріупольського району Донецької області.
- У 1990-1992 роках – тренер збірної команди СРСР з боксу, а у 1993-1997 роках – старший тренер національної збірної команди України з боксу.
- У 1996-му році – головний тренер національної збірної команди України з боксу до XXVI літніх Олімпійських ігор в Атланті (США).
- З 2000-го року – засновник, головний тренер і директор Всеукраїнської школи боксу "Зірки України" (Київ), з 2002-го року – засновник спортивного клубу "Спартак-Поділ" (Київ)
- Серед найвідоміших вихованців – Олексій Джунківський, Євген Зиков, Олег Кудінов.