"Найкращий рефері нехай заробляє на квартиру": гендиректор Кривбаса про премії для арбітрів

Нещодавно з'явилась інформація, що клуби УПЛ ухвалили рішення про виділення коштів на преміювання арбітрів. Кожна команда має виділити 1 мільйон гривень.

В УАФ буде створено фонд, кошти з якого будуть йти на бонусні виплати арбітрам. Оплата буде нараховуватись згідно з рейтингом, який комітет арбітрів складатиме власноруч за підсумками сезону.

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Кривбас підтримує бонуси арбітрам

Гендиректор криворізького клубу Володимир Баєнко заявив, що вони підтримують преміальні виплати суддям, але вони готові виділяти кошти з наступного сезону.

Ми повинні зрозуміти, збюджетувати це, а потім вже зібрати кошти. А не спочатку зібрати, а потім вже бюджетувати. Трішки навпаки зробити. Але ми підтримуємо обома руками рейтинг, стимулювання арбітрів офіційне, щоб ми зібрали кошти, найкращий арбітр нехай заробляє на квартиру, на що завгодно. Щоб він розумів, що він може все це заробити чисто

– розповів Баєнко.

Він також додав, що цього сезону вони не хочуть виділяти кошти, оскільки не знають, куди вони підуть, тому спочатку необхідно сформувати бюджет, а потім просити гроші.

Наразі Кривбас посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ. Команда набрала 51 очко і відстає від Динамо на три бали.

Нагадаємо, що наступний поєдинок в межах 26-го туру УПЛ Кривбас зіграє вдома з Металістом 1925. Матч відбудеться 28 квітня о 18:00.