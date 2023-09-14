Внаслідок повені в Лівії загинули футболісти місцевої команди

Потужна повінь в Лівії забрала життя тисячі людей. Серед загиблих значаться і футболісти місцевих команд.

Федерація футболу Лівії підтвердила смерть чотирьох футболістів, які загинули внаслідок потужної повені, спричинені штормом "Даніель".

Детальніше Повінь в Лівії знищила чверть міста, є загиблі та зниклі безвісти

Загиблими футболістами виявилися Шахін Аль-Джаміль, Мондер Садака та брати Салех та Аюба Сасі.

Садака виступав за команду Прем'єр-ліги Дарнес, де брати Сасі були частиною молодіжної команди. Аль-Джаміль нещодавно підписав контракт з Аль-Тахадді, іншою командою Прем'єр-ліги в місті Бенгазі.

Водночас BBC Sport Africa повідомляє, що внаслідок повені загинув ще один футболіст – Ібрагім Аль-Казірі. Він виступав за кілька команд лівійської Прем'єр-ліги, а останнім його клубом був Нусур Мартуба з другого дивізіону.

Шторм призвів до прориву двох дамб, які завдали значних руйнувань у портовому місті Дерна. Мер міста вважає, що кількість загиблих може становити до 20 000 людей. Ще тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

Окрім того, постраждав і стадіон футбольного клубу Дарнес. Він був однією з визначних пам'яток міста. І його лише нещодавно відновили після руйнувань, які споруда зазнала під час громадянської війни.

Поки в Лівії зупинили матчі національного чемпіонату. Місцеві клуби звернулися до Конфедерації африканського футболу (CAF) з проханням перенести їхні майбутні матчі Ліги чемпіонів Африки та Кубка Африканської конфедерації відповідно.