Влад Єпіфанов – чемпіон Паралімпійських ігор-2024 у веслуванні

У суботу, 8 вересня, в останній день Паралімпійських ігор-2024 Україна була представлена у фіналі з веслування. Владислав Єпіфанов здобув ще одну медаль для національної збірної.

Влад Єпіфанов, український паравеслувальник, виступив на фінальній дистанції 200 метрів у каное-одиночці. У вирішальному заїзді параатлет показав найкращий результат, пише 24 Канал.

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Влад Єпіфанов здобув "золото" Паралімпіади-2024

Український паравеслувальник виборов золоту медаль Паралімпійських ігор-2024. Влад Єпіфанов завершив фінальний заїзд на першому місці у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Для України це перше "золото" на Іграх-2024 у Парижі у веслуванні на байдарках та каное. Загалом це 81 нагорода для паралімпійської збірної. Усього в медальному заліку Україна має 2 золоті, 27 срібних та 32 бронзові нагороди.

Нагадаємо, що сьогодні Україну у веслуванні також представляли інші спортсмени. Марина Мажула стала срібною призеркою, а Андрій Кривчун, незважаючи на другий результат у півфіналі, прийшов восьмим у вирішальному заїзді.