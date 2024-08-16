Ванат потрапив у сферу інтересів чемпіона Серії А: чи змінить футболіст клубну прописку

Новий європейський клубний сезон офіційно розпочався, але команди працюють на трансферному ринку та продовжують укомплектовувати склади. Один з грандів італійської Серії А зацікавився гравцем збірної України.

Повідомляють, що нападник Динамо Владислав Ванат потрапив у сферу інтересів міланського Інтера. Чемпіон Італії минулого сезону всерйоз розглядають трансфер українця.

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Інтерес до Ваната зі сторони Інтера

Молодий нападник киян Владислав Ванат – вихованець академії Динамо. Контракт 22-річного футболіста дійсний до 2027 року. У цьому сезоні гравець вже зіграв у чотирьох матчках кваліфікації Ліги чемпіонів – нападник забив 1 гол і віддав 2 асисти.

"Нерадзуррі" планують підписати українця для посилення атакувальної ланки команди. Перший матч в Серії А "синьо-чорні" зіграють 17 серпня проти команди іншого українця Руслана Малиновського – Дженоа.

Команда Олександра Шовковського зіграє 17 серпня в УПЛ проти Карпат, а потім перший матч плей-оф Ліги чемпіонів з австрійським Зальцбургом.