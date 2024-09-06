Шанс перезапустити кар'єру: Супряга змінив клубну прописку, але продовжить виступи в УПЛ

У п'ятницю, 6 вересня, відбувся трансфер українського форварда Владислава Супряги. 24-річний футболіст продовжить кар'єру в Зорі.

Луганський клуб повідомив, що нападник виступатиме під 23-м номером. Це не повноцінний перехід, а оренда до кінця нинішнього сезону.

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Можливість отримати стабільну ігрову практику

Уродженець Одещини в кампанії-2024/2025 зіграв 119 хвилин за киян у 5 матчах. Результативними діями не відзначився.

Загалом в активі Владислава Супряги 3 голи та 8 асистів у 60 поєдинках за "біло-синіх". Він виступає за Динамо з серпня 2018 року, також грав в оренді за Дніпро-1 і Сампдорію.

До слова. Перед переходом у Зорю футболіст продовжив свою угоду з киянами. Тепер вона розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, що 4 вересня у зворотному напрямку відправився панамський нападник Едуардо Герреро. Він підписав контракт із Динамо строком на 5 років.