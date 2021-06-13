Сіренко нокаутував брата Бензема, суперник тричі побував у нокдауні: відео

У Києві 12 червня відбувся вечір боксу під егідою В1 Boxing Promotions. Українець Владислав Сіренко здобув свою 17 перемогу на професійному рингу.

Яскрава перемога українця

Суперником українця став досвідчений 35-річний боксер Невфель Уата. Француз алжирського походження зі зростом два метри не зумів дати гідний бій нашому бійцю.

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Владислав Сіренко тотально домінував на ринзі. Схоже, рідна земля додавала ще більше сили та впевненості нашому боксеру. Цікаво, що Сіренко бився проти двоюрідного брата зіркового нападника Реала та збірної Франції Каріма Бензема.

У другому раунді українець двічі відправляв Уата у нокдаун. А вже у четвертому раунді француз впав третій раз, після чого суддя зупинив побиття. Рефері сигналізував про дострокову перемогу Сіренка.

Для українського боксера ця перемога стала вже 17-ю на професійному рингу.

Сіренко – Уата повний бій