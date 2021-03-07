Сіренко переміг Соколовскі за рішенням суддів та захистив чемпіонський титул

У суботу, 6 березня, український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко зустрівся з поляком Камілом Соколовські. Українець здобув перемогу за рішенням суддів.

Рекордна перемога

Бій за участю непереможного українця очолив вечір боксу від Ulions Boxing Promotions. 26-річний Владислав Сіренко вже з перших секунд показав, хто б'ється на рідній землі та буде фаворитом цього протистояння. До слова, поєдинок відбувався у Києві.

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34-річний боксер з Польщі Каміл Соколовскі виявився "міцним горішком" та попри перевагу українця встояв на ногах усі 8 раундів. Лише судді вирішували, хто стане переможцем зустрічі. Однак тотальна перевага Сіренка дала свій результат, рефері одноголосно віддали звитягу українському боксеру – 80-72, 80-72, 80-72.

Для Сіренка це вже 16-й поспіль успіх на професійному рингу, 13 боїв українець завершував нокаутом. Владиславу вдалось захистити чемпіонський титул WBC Asia.