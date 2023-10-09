Шалений удар здалеку і від штанги: українець Кочергін забив феєричний гол в Польщі – відео

Український півзахисник Владислав Кочергін відзначився черговим забитим голом в чемпіонаті Польщі за місцевий Ракув. Цього разу його гол допоміг команді перемогти на виїзді Легію.

Кочергін вийшов у стартовому складі Ракува на матч проти Легії у Варшаві. І вже на 26-й хвилині відзначився забитим голом. Після пасу від партнера українець пробив потужно в дотик з-за меж штрафного майданчика. І м'яч від штанги влетів за лінію воріт.

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Для Кочергіна це вже третій гол в чемпіонаті Польщі. Ще два голи за Ракув він забив у кваліфікації Ліги конференцій.

Після цього у матчі Легія зуміла ще в першому таймі зрівняти рахунок. Але в другому таймі варшавська команда пропустила гол, який у власні ворота забив півзахисник команди.

Відеоогляд матчу Ракув – Легія з голом Кочергіна

Завдяки цій перемозі Ракув зумів обійти Легію в турнірній таблиці та піднятися на друге місце. Після 10 зіграних матчів в чемпіонаті Польщі, команда має 22 очки. І відстає від Шльонска лише на одне очко, але в команди з Вроцлава на один зіграний матч більше.

Варто відзначити, що Кочергін хоч і має постійну ігрову практику в чемпіонаті Польщі, де минулого сезону з Ракувом став чемпіоном країни та пробився в єврокубки, але до збірної України він цього разу виклик не отримав.

Загалом Кочергін лише одного разу зіграв за збірну України – 8 серпня 2021 рок в товариській грі проти Чехії. Він тоді вийшов на поле на заміну на 15 хвилин.

У червні 2023 року Кочергін отримав виклик до збірної України. Але у підсумку навіть не потрапив до заявки команди на матчі.