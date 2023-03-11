У погоні за польським чемпіонством: Кочергін знову оформив ефектний гол плюс пас – відео

Україснький півзахисник продовжує феєрити у чемпіонаті Польщі. Цього разу Владислав Кочергін записав на свій рахунок забитий м'яч та віддав гольову передачу.

Український півзахисник мчить з Ракувом до титула чемпіона Польщі. Ченстоховський колектив не помітив вроцлавський Шльонск (4:1) на своєму шляху, а Кочергін вкотре відзначився корисними діями, пише 24 канал.

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Курс – чемпіонство

Владислав Кочергін відкрив своїм голом рахунок у матчі. Український півзахисник вдало грудьми прийняв м'яч у межах карного майданчика суперника, а другим дотиком відправив "сферу" і сітку воріт ворожого голкіпера. Кочергін також забивав і у минулому матчі за Ракув, поціливши у дальню "дев'ять" рамки суперника.

Український півзахисник вз'яв участь і у четвертому забитому м'ячі. Владислав віддав вдалу довгу передачу на свого партнера по команді, яка практично вивела гравця Ракува віч-на-віч з голкіпером Шльонска. Нападнику ченстоховського колектива залишалось просто вдало скористатися своїм подарованим моментом, що він і зробив.

Ракув – одноосібний лідер польської Екстракляси. У команди Владислава Кочергіна відрив від Легії, яка йде на другому місці, у 12 очок. Хоча варшавський колектив і має матч у запасі, Ракув досить впевнено почувається на вершині таблиці.

Відео гола Кочергіна:

Відео асиста українця:

Кар'єра Владислава Кочергіна