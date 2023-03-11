У погоні за польським чемпіонством: Кочергін знову оформив ефектний гол плюс пас – відео
Україснький півзахисник продовжує феєрити у чемпіонаті Польщі. Цього разу Владислав Кочергін записав на свій рахунок забитий м'яч та віддав гольову передачу.
Український півзахисник мчить з Ракувом до титула чемпіона Польщі. Ченстоховський колектив не помітив вроцлавський Шльонск (4:1) на своєму шляху, а Кочергін вкотре відзначився корисними діями, пише 24 канал.
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Курс – чемпіонство
Владислав Кочергін відкрив своїм голом рахунок у матчі. Український півзахисник вдало грудьми прийняв м'яч у межах карного майданчика суперника, а другим дотиком відправив "сферу" і сітку воріт ворожого голкіпера. Кочергін також забивав і у минулому матчі за Ракув, поціливши у дальню "дев'ять" рамки суперника.
Український півзахисник вз'яв участь і у четвертому забитому м'ячі. Владислав віддав вдалу довгу передачу на свого партнера по команді, яка практично вивела гравця Ракува віч-на-віч з голкіпером Шльонска. Нападнику ченстоховського колектива залишалось просто вдало скористатися своїм подарованим моментом, що він і зробив.
Ракув – одноосібний лідер польської Екстракляси. У команди Владислава Кочергіна відрив від Легії, яка йде на другому місці, у 12 очок. Хоча варшавський колектив і має матч у запасі, Ракув досить впевнено почувається на вершині таблиці.
Відео гола Кочергіна:
Відео асиста українця:
Кар'єра Владислава Кочергіна
- Український півзахисник розпочав свій шлях у Дніпрі, згодом ж футболіст перейшов у стан луганської Зорі, звідки і перебрався до Ракува в якості вільного агента.
- Владислав Кочергін провів за польський колектив 37 матчів, в яких зміг забити 9 голів та віддати 3 асиста.
- В складі Ракува український півзахисник ставав володарем Кубка Польщі та Суперкубка Польщі.
- Також Владислав Кочергін має на рахунку один матч у футболці збірної України.
- Transfermarkt оцінює українського півзахисника в 1,8 мільйона євро.