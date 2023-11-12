Позаздрить навіть Зідан: українець вразив божевільним фінтом у чемпіонаті Польщі – гаряче відео

Владислав Кочергін показав ефектну техніку під час асисту у матчі проти Погоні. Втім цей гол не допоміг Ракуву здобути перемогу.

В чемпіонаті Польщі відбулись матчі 15 туру Екстракляси. Чинний чемпіон Ракув зустрічався на виїзді із сусідами по таблиці Погоню, пише 24 канал.

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У складі гостей з перших хвилин з'явився український хавбек Владислав Кочергін. На 54 хвилині гравець допоміг Ракуву відкрити рахунок у зустрічі.

Владиславу вдався ефектний прийом м'яча у стилі Зідана. Отримавши у чужому майданчику пас з глибини, Кочергін красиво виконав "марсельську дугу" та викотив снаряд під удар Новаку і той не схибив.

Красивий фінт від Кочергіна:

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На жаль, втримати перевагу гості не змогли та пропустили на 67 хвилині. Нічия залишила Ракув на четвертій сходинці. "Червоно-сині" відстають на шість очок від лідера Шльонска, але мають матч в запасі.

До слова, сам Кочергін стабільно грає в основі польського чемпіона. Українець цього сезону награв вже аж 27 матчів, відзначившись шістьма голами та трьома асистами.