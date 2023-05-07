Вперше у своїй історії: команда українського футболіста стала чемпіоном Польщі
Владислав Кочергін зміг тріумфувати зі своєю командою в чемпіонаті Польщі. Колектив українця вперше досягнув таких висот.
Ракув достроково став чемпіоном Польщі. Вирішальною стала поразка прямого конкурента ченстоховського колективу, пише 24 Канал.
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Не зважаючи на помилку
Ракув, за який виступає український півзахисник Владислав Кочергін, вперше у своїй історії став чемпіоном країни. До того ж ченстоховський колектив добився тріумфу достроково. Все через те, що Легія, яка є прямим конкурентом Ракува програла свій поєдинок Погоні, що і знівелювало шанси варшавської команди. Цікаво, що ченстоховський клуб свій поєдинок також програв (Короні 0:1), проте такий результат не завадив клубу українця підняти трофей над своєю головою. За три тури до фінішу Ракув має в активі 71 очко, Легія, що йде на другому місці, – 60 очок
Відео святкування чемпіонства:
Кар'єра Кочергіна
- Український півзахисник розпочав свій шлях у Дніпрі, згодом ж футболіст перейшов у стан луганської Зорі, звідки і перебрався до Ракува в якості вільного агента.
- Владислав Кочергін провів за польський колектив 36 матчів, в яких зміг забити 8 голів та віддати 2 асиста.
- В складі Ракува український півзахисник ставав володарем Кубка Польщі та Суперкубка Польщі.
- Також Владислав Кочергін має на рахунку один матч у футболці збірної України.
- Transfermarkt оцінює українського півзахисника в 1,8 мільйона євро.