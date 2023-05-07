Вперше у своїй історії: команда українського футболіста стала чемпіоном Польщі

Владислав Кочергін зміг тріумфувати зі своєю командою в чемпіонаті Польщі. Колектив українця вперше досягнув таких висот.

Ракув достроково став чемпіоном Польщі. Вирішальною стала поразка прямого конкурента ченстоховського колективу, пише 24 Канал.

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Не зважаючи на помилку

Ракув, за який виступає український півзахисник Владислав Кочергін, вперше у своїй історії став чемпіоном країни. До того ж ченстоховський колектив добився тріумфу достроково. Все через те, що Легія, яка є прямим конкурентом Ракува програла свій поєдинок Погоні, що і знівелювало шанси варшавської команди. Цікаво, що ченстоховський клуб свій поєдинок також програв (Короні 0:1), проте такий результат не завадив клубу українця підняти трофей над своєю головою. За три тури до фінішу Ракув має в активі 71 очко, Легія, що йде на другому місці, – 60 очок

Цікаво. На рахунку Владислав Кочергін 42 матчі у всіх турнірах за Ракув, у яких хавбек відзначився 10 голами та двома асистами.

Відео святкування чемпіонства:

https://www.instagram.com/reel/Cr8_lWYteQ8/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Кар'єра Кочергіна