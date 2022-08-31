Не останній новачок киян
26-річний атакувальний півзахисник підписав контракт із киянами на 4 роки (до 30 червня 2026 року). Динамо оригінальним роликом презентував новачка команди.
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Владислав Кабаєв зробив перше звернення до фанатів столичного клубу: "Станемо чемпіонами разом".
Презентація Кабаєва у Динамо: дивіться відео
Що відомо про Владислава Кабаєва
- Вихованець одеського футболу, який у 2011-му році перейшов у Чорноморець-2.
- У серпні 2014-го дебютував у футболці "моряків" у дорослому футболі. Кабаєв вийшов на заміну у матчі Ліги Європи проти хорватського Хайдука.
- Через три роки став гравцем луганської Зорі, за яку виступав до переходу у Динамо. За луганчан у новому сезоні встиг відіграти 3 матчі, у яких відзначився двома гольовими передачами.
- У складі Зорі двічі ставав бронзовим призером УПЛ.