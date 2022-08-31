Не останній новачок киян

26-річний атакувальний півзахисник підписав контракт із киянами на 4 роки (до 30 червня 2026 року). Динамо оригінальним роликом презентував новачка команди.

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Владислав Кабаєв зробив перше звернення до фанатів столичного клубу: "Станемо чемпіонами разом".

Презентація Кабаєва у Динамо: дивіться відео

Що відомо про Владислава Кабаєва