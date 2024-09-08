Дебютант збірної України став батьком: у футболіста народилась друга дитина

Футболіст Динамо та дебютант збірної України вдруге став батьком. Про народження дитини повідомила пресслужба столичного клубу.

У Владислава Кабаєва, вінгера Динамо Київ, народилась друга дочка. Сам гравець нещодавно дебютував за збірну України.

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Поповнення у сім'ї Кабаєва

У футболіста київського Динамо Владислава Кабаєва та його дружини Томи народилась дочка. Подружжя ще не повідомляли про народження дитини, але "біло-сині" вже встигли привітати гравця.

Зазначимо, що у сім'ї футболіста вже є дочка. Владислав і Тома вже виховують 3-річну Софійку.

Владислав Кабаєв вдруге став батьком / Допис з інстаграму Динамо Київ

Нагадаємо, учора, 7 вересня, Владислав Кабаєв дебютував у складі збірної України у Лізі націй проти Албанії. На полі 29-річний вінгер провів 72-і хвилини, після чого змінив Олександр Піхальнок.

На жаль, "синьо-жовті" поступились балканцям з рахунком 1:2. Наступний матч українські "леви" зіграють 10 вересня проти Чехії у Празі. Дата початку гри – 21:45 за київським часом.