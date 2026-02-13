27-річний спортсмен отримав величезну підтримку українців, іноземних спортсменів, зірок, політиків. У Мілані навіть пройшла акція на знак підтримки Гераскевича. Як це відбувалося, дивіться у фоторепортажі 24 Каналу.

Дивіться також Росія святкує цю дискваліфікацію, – Гераскевич

Як пройшла акції підтримки Гераскевича в Мілані?

Активісти зібралися у Мілані біля символічного місця – Арки миру. Вони принесли із собою шоломи.

Активісти провели акцію в Мілані на знак підтримки Гераскевича / Фото 24 Каналу

Активісти створили свої "шоломи пам'яті" / Фото 24 Каналу

Люди просто на місці вирізали роздруковані портрети загиблих українських спортсменів та клеїли їх на свої шоломи.

Акція підтримки Гераскевича / Фото 24 Каналу

Загиблі під час війни спортсмени / Фото 24 Каналу

Акція підтримки Гераскевича у Мілані / Фото 24 Каналу

Опісля активісти вишикувалися з інформаційними плакатами.

Вбиті Росією українські спортсмени / Фото 24 Каналу

Акція у Мілані / Фото 24 Каналу

Є речі, які ніколи не слід робити, ні вдень, ні вночі, ні на морі, ні на суші, наприклад, війна,

– йдеться на одному із плакатів.

Акція підтримки Гераскевича у Мілані / Фото 24 Каналу

Активісти тримають інформаційні листи про полеглих спортсменів / Фото 24 Каналу

"Пам'ять – це людяність" / Фото 24 Каналу

Активісти разом із Владиславом Гераскевичем / Фото 24 Каналу

Що відомо про дискваліфікацію Владислава Гераскевича?