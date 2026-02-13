27-річний спортсмен отримав величезну підтримку українців, іноземних спортсменів, зірок, політиків. У Мілані навіть пройшла акція на знак підтримки Гераскевича. Як це відбувалося, дивіться у фоторепортажі 24 Каналу.
Як пройшла акції підтримки Гераскевича в Мілані?
Активісти зібралися у Мілані біля символічного місця – Арки миру. Вони принесли із собою шоломи.
Активісти провели акцію в Мілані на знак підтримки Гераскевича / Фото 24 Каналу
Активісти створили свої "шоломи пам'яті" / Фото 24 Каналу
Люди просто на місці вирізали роздруковані портрети загиблих українських спортсменів та клеїли їх на свої шоломи.
Акція підтримки Гераскевича / Фото 24 Каналу
Загиблі під час війни спортсмени / Фото 24 Каналу
Акція підтримки Гераскевича у Мілані / Фото 24 Каналу
Опісля активісти вишикувалися з інформаційними плакатами.
Вбиті Росією українські спортсмени / Фото 24 Каналу
Акція у Мілані / Фото 24 Каналу
Є речі, які ніколи не слід робити, ні вдень, ні вночі, ні на морі, ні на суші, наприклад, війна,
– йдеться на одному із плакатів.
Акція підтримки Гераскевича у Мілані / Фото 24 Каналу
Активісти тримають інформаційні листи про полеглих спортсменів / Фото 24 Каналу
"Пам'ять – це людяність" / Фото 24 Каналу
Активісти разом із Владиславом Гераскевичем / Фото 24 Каналу
Що відомо про дискваліфікацію Владислава Гераскевича?
12 лютого МОК ухвалив рішення дискваліфікувати Гераскевича через "шолом пам'яті". Натомість скелетоніст подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) – уже 13 лютого, відбулося засідання.
Рішення суду ще невідоме, але українець уже оголосив, що вирішив залишити Олімпійські ігри.
Окрім того, 12 лютого президент Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи.
Тим часом інші спортсмени продовжують висловлювати підтримку скелетоністу. Один із таких випадків стався опісля змагань із санного спорту, коли українська збірна підняла свої шоломи догори.