"Ми зможемо їх перемогти та пройти на Євро": дебютант збірної України про битву проти Італії

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак вперше отримав виклик до національної збірної України. Новачок "синьо-жовтих" поділився враженнями від перебування в команді Сергія Реброва.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав на вирішальний матч відбору Євро-2024 проти Італії 26 футболістів. В списку гравців знайшлося місце двом дебютантам – Максиму Таловєрову (ЛАСК) та Владиславу Дубінчаку (Динамо).

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Дубінчак: В Італії дуже сильна команда

В інтерв'ю пресслужбі "синьо-жовтих" Владислав Дубінчак розповів, що з дитинства мріяв грати за збірну України. Хоча виклик на матч з Італією виявився для нього дещо несподіваним.

Також Владислав розповів, що за місце в стартовому складі йому доведеться конкурувати з колишнім партнером по "молодіжці" Динамо Віталієм Миколенком.

"Це мій старий партнер по команді – Віталій Миколенко. Ми були разом у "молодіжці" Динамо. Коли він був в основній команді, я виступав в оренді. Класний хлопець, я тільки радий за нього, що він грає в такому сильному чемпіонаті. Сподіваюся, що зможу скласти йому конкуренцію, а там буде видно.

Щодо забивної серії Миколенка, то я радий за Віталія. Він молодець. Те, що він забиває, — показник його праці. Він багато працює. Поки що я не встиг із ним поговорити, але обов’язково скажу йому, що він молодець", – розповів Дубінчак.

Щодо лобового матчу проти Італії, то оборонець Динамо відмітив силу та майстерність гравців "скуадри адзурри". Втім, збірній України під силу вирішити турнірне завдання.

Я дивився всі матчі збірної України, у тому числі виїзний з Італією. Дуже хороша, сильна команда. Там гравці, про яких не треба говорити, вони виступають на світовому рівні. Я сподіваюся, що ми зможемо їх перемогти та пройти на Євро,

– сказав Дубінчак.

Шанс Дубінчака

Вихованець динамівської Академії Владислав Дубінчак тривалий час грав по орендах. Швидкісний захисник добре зарекомендував себе у київському Арсеналі, Карпатах та Дніпрі-1.

Після продажу Віталія Миколенка до Евертона Владислава, нарешті, повернули в Динамо.

За цей час він зіграв 44 матчі, у яких відзначився 6 асистами. Дубінчак викликався до юнацьких збірних України, пройшовши усі вікові групи.

Матч відбору Євро-2024 між збірними України й Італії відбудеться 20 листопада. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.